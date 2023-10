Shugaba Buhari bai yi nadama ba -Garba Shehu

Mai magana da yawun tsohon shugaban, Malam Garba Shehu, ya shaida wa BBC cewa, an yi wa bayanan na Mista Femi Adeshina gurguwar fahimta ko kuma an sa son zuciya wajen fassara abin da ya fada.

Kakakin ya ce, "ita wannan jarida da ta ɗauki kanun labaran ta buga so suke su jawo hankalin mutane su sai da jaridarsu in ba don haka ba me aka yi na aikin da-na-sani?"