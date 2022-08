Ana fargabar karuwar ambaliya a Jigawa bayan mutuwar mutum 50

Mintuna 59 da suka wuce

Honorabul Yusuf Sani, wanda shine Shugaban hukumar bada agajin gaggawa a jihar ta Jigawa ya fada wa BBC cewa an shafe kwana uku ana ruwa ba dare ba rana a duka fadin jihar.

''Wannan ruwan da aka shafe kwana uku ana yi duka kananan hukumomi 27 babu inda ba a samu wannan ruwan saman ba. Kuma gaskiya wannan rusau din ko'ina an same shi", in ji Yusuf Sani.