Me ya sa Birtaniya ke son tura masu neman mafaka zuwa Rwanda?

Mintuna 17 da suka wuce

To sai dai shirin haramtacce ne, kamar yadda kotun ɗaukaka ƙara ta bayyana.

To amma gwamnatin Birtaniya ta ce za ta ɗaukaka ƙara game da hukunci a Kotun Kolin ƙasar.

Abin da shirin ya ƙunsa?

In kuwa ba haka ba, to sai dai su nemi izinin zama a ƙasar bisa wani dalili na daban, ko neman mafaka ''a wata ƙasar daban.

Da farko an tsara fara jigilar 'yan ci-ranin a cikin watan Yunin 2022, to amma an soke shirin bayan hukuncin kotu.