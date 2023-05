Mai yiwuwa ne burin Najeriya na samun gagarumar bunƙasar arziƙi nan da 2050?

An ƙaddamar da shirin ne kusan mako bakwai bayan majalisar zartarwar Najeriya ta amince da shi a ranar 15 ga watan Maris.

Shirin mai taken Ajandar Najeriya ta 2050 yana da burin ganin mutum zai iya samun kuɗin shiga jimillar $33,328, kwatankwacin naira miliyan 15 a shekara.

Yayin ƙaddamar da shirin a fadar Aso Rock, an ambato Shugaba Buhari yana cewa idan za ku iya tunawa a watan Maris ɗin 2020, na amince a ɓullo da shirye-shiryen raya ƙasa da za su gaji Burin Najeriya 20:2020 da kuma Shirin Bunƙasawa da Farfaɗo da Tattalin Arziƙi daga 2017 - 2020.

Shirye-shiryen duk sun gama aiki a watan Disamban 2020, in ji Buhari.

"Duk da dai ba a fitar da shi gaba ɗayansa ba, amma shiri ne mai kyau wanda zai kawo ci gaban tattalin arziƙi na ƙasa a waɗannan shekaru da suka ɗiba wato daga nan zuwa 2050." in ji masanin.

Saɓanin "a ce ofisoshi su zauna, su rubuta abin da za su rubuta, a wannan karon an nemi masu masana'antu da ƙungiyoyin matasa da ƙungiyoyin mutane masu buƙata ta musamman duka an sanya ra'ayoyinsu a cikin tsarin."

Sai dai, in ji shi, nan da shekara 27 mai zuwa a ƙarshen wannan shirin raya ƙasa, yawan al’ummar Najeriya zai ƙaru zuwa miliyan 400, don haka ko gwamnati ta yi nasarar cimma ƙudurin samar wa mutum miliyan 200 aiki, to “sauran miliyan 200 fa?” ya tambaya.

'Shirin raya ƙasa na dogon zango ya fi wuya'

Tsari ne wanda za ka tsaya a nutse, ka hango nesa, ka gano me za ka samu - kuɗaɗen da kake samu, ta ina za su ƙaru? Me za ka yi su ƙaru? Idan sun ƙaru kuma me za ka yi, ka bunƙasa tattalin arziƙi nan da shekara 10 zuwa 15 zuwa shekara 20?"