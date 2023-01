Yadda ake cin zarafi da kashe ƴan Ghana a jiragen ruwan China

Sa'a 1 da ta wuce

Idan ana magana kan cin zarafi da cin hanci da rashawa a kan jiragen ruwa na kamun kifi mallakin ƴan China da ake aiki da su a Ghana, to babu abin da Bright Tsai Kweku bai gani ba.

"Na fuskanci hakan nima in ji Mr Kweku ya yi aiki a mastayin mai kula da kayan aiki da matukan jirgi.

Ya ce an tursasa masa yin aiki har na tsawon kwana uku ba tare da bacci ba, an hana shi abinci, sannan an tilasta masa shan ruwa mara tsafta.