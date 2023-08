Arsenal ta shirya da Raya, City na son maye gurbin Mahrez da Doku ko Olise

Mintuna 27 da suka wuce

An yi watsi da tayin fam miliyan 85 da Bayern Munich ta sanya kan dan wasan Tottenham kuma mai kai hari na Ingila, Harry Kane has been turned down, inda Spurs ta bukaci fam miliyan 100 kan dan wasan mai shekara 30. (Independent)