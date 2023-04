Mai ƙidaya harbe-harben bindiga a Amurka ya gaji ya daina tuna sunaye

Mintuna 58 da suka wuce

Shekara kusan goma kenan yana wannan aiki, a matsayin babban daraktan wata ƙanƙanuwar cibiya da ba ta neman riba ba, mai suna the Gun Violence Archive.

Zan iya tuna shekarunta, da birnin da take da kuma abubuwan da suka auku a lokacin harbin. A yanzu, ba zan iya hakan ba,” In ji Mista Bryant.

An samu harbe-harben kan mai uwa-da-wabi a ƙalla 170 a Amurka cikin wannan shekara ta 2023 – waɗanda cibiyar Gun Violence Archive ta ce an kashe mutum huɗu ko fiye, ban da ɗan bindigan – a ciki mutane aƙalla 233 ne suka mutu, idan an haɗa da su kansu masu harbin.