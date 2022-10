Mashahuran mutane, da lokuta da kuma abubuwa goma game da BBC

Kafar yaɗa labaru ta British Broadcasting Corporation (BBC) na murnar cika shekara 100 da kafuwa.

Yayin da kafar take murnar cikar waɗannan shekaru, mun yi waiwaye kan wasu daga cikin lokuta masu muhimmanci, da lokuta masu ƙayatarwa da kuma mashahuran mutanen da suka kai BBC inda take a yanzu.

1. Tashar rediyon BBC ta farko

2. Samar da sashen yaɗa labaru ga ƙasashen duniya

3. Makirfon BBC na tarihi.

4. Sashen Larabci shi ne na farko a cikin sassan BBC masu yaɗa labaru da harsunan ƙetare

5. Baƙar fata ta farko mai aikin haɗa shirye-shirye

6. Ƙarshen yakin duniya na biyu

Daga baya an gano cewa hakan ya faru ne saboda Birtaniya na jiran samun tabbacin cewa an murƙushe dakarun Nazi daga wurin sojoji Rasha da na Amurka.

7. Gidan talabijin na BBC ya sada al'ummar duniya

To amma shirin "Our World" ya sha banban, kuma shirin ya yi koƙarin ƴadawa kai-tsaye, ƙasashen nahiyoyi daban-daban - karo na farko da ake ganin ƙasashen duniya a wuri guda ta hanyar tauraron dan adam.

A gudumawar da Birtaniya ta bayar ga shirin, tawagar mawaƙan da ake wa laƙabi da Beatles ta gabatar da shahararriyar waƙar nan mai taken 'All You Need is Love'.