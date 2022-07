Taƙaddama tsakanin CAN da limaman Kirista kan halartar taron APC

Asalin hoton, Other

Mintuna 33 da suka wuce

Wasu limaman addinin Kirista da ƙungiyar Kiristoci ta CAN ta zarga da cewa "na haya ne" sun ce ba don kuɗi suka je bikin ƙaddamar da abokin takarar Bola Ahmed Tinubu ba na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya.

Tun a Larabar ce ƙungiyar CAN ta ce "wasu daga cikin limaman ba ma Kirista ba ne" tare da bayyana su da cewa na haya ne.

Wasunsu ma 'yan-tasha ne - CAN

Cikin zarge-zargen da ƙungiyar Kiristoci ta CAN ta yi ta ce wasu daga cikin mutanen da suka halarci taron 'yan-tasha ne, "waɗanda da ganin tufafinsu za a gane ba bishop ba ne".

Rabaran Joseph Hayap, shi ne mataimakin shugaban ƙungiyar Kiristoci ta CAN na jihohin arewacin Najeriya da birnin Abuja, ya ce yaudara ce irin ta siyasa don neman goyon baya.

"An ɗauki mutanen da ba su dace ba, wasunsu 'yan-tasha ne, wasunsu Kirista ne, wasu ma ba Kirista ba ne, sun sayi kaya kawai sun saka" in ji shi.

"Mu da muke Kirista muna ganin bishop za mu gane. To wannan ne ya kawo mana damuwa cewa wai shin siyasar har ta yi zafi da za a yaudari mutane don a nemi goyon baya?"

CAN ta sha nanatawa cewa matakin Bola Tinubu na ɗaukar Sanata Kashim Shettima, tsohon Gwamnan Jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya wanda kuma Musulmi ne, ba dace ba.

Ya rage nasu - Bishop Edward Williams

"In sun ce mu ba fasto-fasto ne na ƙwarai ba ya rage nasu. Ba su suka kira mu ba, Allah ne ke kiran mutum ya yi aikinsa.

"Bai dace mutum ya buɗe baki ya dinga faɗar abubuwa haka ba. An gayyace mu ne zuwa ƙaddamar da Shettima kuma idan aka gayyace ka abu in ka ga dama ka je, in ka ga dama ka bari.