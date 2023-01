'Ya kamata a kara wa'adin daina karbar tsoffin takardun kudi a Najeriya'

Sa'a 1 da ta wuce

Wannan dalili ne ya sa gwamnan na Yobe ya bukaci Babban Bankin Najeriyar CBN, da ya kara wa’adin daina karbar tsoffin kudin, ko al’ummar jiharsa sa samu su mayar da kudaden hannunsu musamma mazauna karkara, in ji mai magana da yawun gwamnan.

Ya ce, babbar matsalar da ake fuskanta a yanzu itace idan mutanen karkara sun shiga karamar hukumar Shinkafi sun je banki sun kai kudi ba a karba, haka ma idan suka je sayen wani a kasuwa, to ‚yan kasuwar basa karbar tsoffin kudi.

Ya ce, ‚‘‘ Sai mutane sun bayar da wani abu sannan za a karbi kudinsu a banki a Shinkafi, don haka mu ba mu gane ba, su kansu sabbin kudin da aka ce sun fito mu bamu gansu ba, to idan an ce ba za a karbi tsoffin kudi ba to kuwa yunwa duk sai ta kashe mu.“