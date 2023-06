Me ya sa 'yan zamanin nan suke da mugun son kuɗi?

Sa'a 1 da ta wuce

Sakamakon haka ne suke neman ƙarin kuɗaɗe daga iyayen gidansu a yanzu fiye da kowane lokaci, kuma tun daga farkon fara aiki, inda masana suka ce matasan a shirye suke su bar aiki don samun wanda ya fi shi albashi nan take.

Tangal-tangal da kuma rashin tabbas

"An raine su har zuwa lokacin da iyayensu ke kokawa kan ƙarancin kuɗin gudanar da ayyuka da kuma abubuwan da suka faru saboda hakan," in ji Seemiller.

Alƙaluma daga Bank of America na 2022 sun nuna 'yan Gen Z masu yawa sun ba da rahoton gaza samun kuɗin da za su biya bashin da suka karɓa a wannan zangon.

"Duk daga bayanan da aka samu, a bayyane yake cewa ma'aikatan matasa suna son a biya su yadda ya kamata kuma a yi la'akari da su ta dalilin darajar da suke kawowa wurin aiki, amma kuma suna neman kwanciyar hankali." in ji Sam Chen, wanda ya kafa Gen Z kuma Shugaban wani kamfanin Amurka wdda ke hada mutane da aikin da ya dace da su, mai suna Fetti. Tabbas, wani bincike na 2022 daga dandalin neman aiki mai suna Handshake, ya nuna cewa kashi 74 mutane 1,400 da suka kammala karatun digiri a Amurka a shekarar 2023 da aka bincika sun ce suna ba da fifiko ga kwanciyar hankali da albashi daga masu daukan aiki, abubuwan da suka fi girma ciki har da sunan masu daukan aiki (41%), da fannin aiki mafi bunkasa (39% ) da kuma fa'idojin aikin (66%).

A taikaice dai, in ji Seemiller, matasan na neman albashi mai tsoka domin su sami natuswa a rayuwarsu. "Suna so su iya rayuwa a kan albashin su kuma ba tare da biyan kudin abubuwan gudanar da rayuwa ba," in ji ta. "Nazarin da na yi ya nuna cewa kasancewa mai farin ciki da kwanciyan hankali, da kuma samun rayuwa a natse, tare da samun kudin za su iya gudanar da rayuwans shi ne abu mafi muhimmanci ga matasa wurin samun aiki-ba wai su zama masu kudi su yi yawon duniya ba"