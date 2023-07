'Babu mu babu Sulhu da 'yan fashi a Zamfara'

Mintuna 55 da suka wuce

Ya kara da cewa ƙalubalen da ake fuskanta a yanzu shi ne an shiga damuna, lokacin da yaƙi da waɗannan mutane ke ƙara tsananta.

"Shekaran jiya sun shiga kauyukan Ruwan rana da Yashi sun ƙona shaguna da kuma dukiya mai yawa," in ji Hamisu A Faru.

Abin da ya sa kullum ana kashe su, amma suna dawowa

An tambayi Hamisu Faru shi ko me yasa kullum ana samun rahoton an kashe mutanen nan amma sai kaga kamar ba a yaƙarsu? sai ya ce suna da yawan suna da daba kala-kala.