'Yan bindiga sun kashe mutum 64 a Mali

Mintuna 5 da suka wuce

Mayaka masu kaifin kishin Islama sun kai hari kan wani jirgin ruwa a yankin arewa maso gabashin Mali, inda suka kashe fararen hula akalla 49, in ji gwamantin riko kwarya ta kasar.

Gwamatin ta kuma bayar da rahoton cewa, mayakan sun kai hari kan wani sansanin sojoji, inda suka kashe sojoji 15, yayin da suka ce an kashe mayaka kusan 50.

Tun a karshen watan daya gabata ne birnin Timbuktu da ke arewaci aka yi masa kofar rago kuma an kai hare hare da dama a baya baya nan kan harkokin sufuri.

A watan da ya gabata ne kungiyar da ake kira the Support for Islam and Muslim watau GSIM ta sanar cewa za ta rufe duk hanyoyin da ke jihar Timbuktu mai fama da tashin hankali tun shekarar 2012 sakamakon boren da mayakan Abzinawa suka yi a arewacin kasar.