Mene ne aikin Sarki a Masarautar Birtaniya?

Sa'o'i 3 da suka wuce

Me zai faru yanzu?

Bayan Sarauniyar ta mutu, nan take sarauta ta koma kan ɗanta wanda shi ne magajinta wato tsohon Yariman Wales.

Ayyukan da Sarkin zai gudanar

Sai dai tun bayan lokacin da Barbados ta zama Jamhuriya a 2021 an samu wasu ƙasashen Caribbean da ke cikin ƙungiyar da sun nuna alamun su ma za su bi sahun ƙasar ta Barbados.

Taken ƙasar zai koma “Allah ya ja zamanin sarki”

Shin ya tsarin gadon Sarauta yake?

Sai dai ba a nan take zai zama Yariman Wales ba - wannan wani muƙami ne da sarkin ne kawai zai ba shi.

Me ke faruwa a naɗin Sarauta?

A cikin shekaru 900 da suka gabata a Westminster Abbey ne aka riƙa gudanar da naɗin sarauta-William the Conqueror shi ne sarki na farko da aka naɗa a wannan wuri kuma Charles shi ne na 40.

Biki ne da ke gudana a cocin Ingila na Anglican karkashin jagorancin babban limamin cocin wato Archbishop of Canterbury.

Ba kamar bukukuwan aure na sarauta ba, naɗin sarautar wata al'ada ce ta jiha, Gwamnati ce take ɗaukar nauyinsa kuma ita ce take yanke shawara a kan waɗanda za su halarci bikin.

Su wane ne kuma ke cikin gidan sarauta?

Duke na Cornwall da Cambridge( Yarima William) shi ne babban dan Sarki Charles da matarsa ta farko Diana gimbiyar Wales. Yana auren Duchess of Cornwall da Cambridge (Catherine) Suna da ƴaƴa uku: Yarima George da Gimbiya Charlotte da Yarima Louis

The Earl of Wessex ( Yarima Edward) shi ne autan Sarauniya. Ya na auren Countess of Wessex ( Sophie Rhys Jones) Suna da yara biyu: Loiuse da James Mountbatten-Windsor