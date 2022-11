''Hada Musulmi da Musulmi takara a APC ba illa ba ne''

Sa'a 1 da ta wuce

Alhaji Akilu Abdullahi Sidi shi ne shugaban reshen birnin tarayya, Abuja, na kungiyar magoya bayan dan takarar shugaban kasa, Bola Ahmed Tinubu, Jagaba For All Movement, kuma ya shaida wa BBC cewa maganar Babachir din soki-burutsu ne kawai:

‘’Saboda haka mu ba ma maganar adini a cikin tafiyar da ake yi . To amma shi tun da ya dauki addini ne, zai yi amfani da shi saboda neman mukami ko wani abu, to ya riga ya makara.’’ In ji shi.

‘’Tinubu bai isa ya zabi mataimakin shugaban kasa ba, sai an hada da jam’iyya an tattauna da juna, an tabbatar da cewa ga wanda ya cancanta ya mara masa baya da za su yi aiki tare su kawo wa Najeriya ci-gaba’’ in ji Alhaji Nasidi.