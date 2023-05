Kotu ta samu tsohon shugaban Amurka da laifin cin zarafin lalata

Sa'a 1 da ta wuce

Masu taya alƙali hukunci sun samu tsohon shugaban Amurka Donald Trump da laifin auka wa wata mai rubuta sharhi a mujalla da lalata a wani kantin sayar da kaya na birnin New York a shekarun 1990.

Carroll, wadda ta riƙa wallafa sharhi mai taken "Ask E. Jean" a mujallar Elle daga 1993 zsuwa 2019, ta yi iƙirarin cewa ta yi ƙoƙari, ta tunkuɗe Trump bayan an sha "matuƙar gaganiya".