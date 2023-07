Ko Majalisa za ta iya kawo ƙarshen sayar da takardun aiki a Najeriya?

Mintuna 12 da suka wuce

Ɗan majalisar ya zargi ma'aikatu da hukumomin gwamnati da tafka almundahana wajen gudanar da Dunƙulallen Tsarin Tattara Bayanai da Biyan Ma'aikata mai taken IPPIS a taƙaice, ta hanyar ɓulo da dabarun cusa ma'aikatan bogi.

Duk da yake, ɓangarori da yawa za su so zuba ido ganin hanzarin majalisar, na ko ma za ta iya gudanar da wani zuzzurfan bincike daidai da girman matsalar a cikin wata ɗaya. Shin tana iya bankaɗo manyan jami'an gwamnatin da ake zargi suna cin gajiyar wannan badaƙala? Yaya sakamakon binciken da kwamitin zai gabatar a cikin watan Agusta, zai kasance? Ko za a ɗauki matakan hukunci da ɓullo da tsare-tsare masu inganci don kawar irin waɗannan badaƙaloli?

'An nemi na biya naira miliyan uku don a ba ni aiki'

"Shekara shida da ta wuce, an haɗa ni da wani babban mutum da ya kai darakta, a kan cewa zai samar min aiki, amma da na hadu da shi sai ya ce min sai na biya naira miliyan uku tukunna", in ji matashin.

'Matsalar ta zama ruwan dare'

Jaridar Premium Times ta ambato hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC na cewa alƙalin kotun ya ɗaure Ibrahim Abubakar shekara uku a gidan yari da zaɓin biyan tara, bayan an karɓo kuɗin da ya damfari mai neman aikin.

Haka zalika, a cikin watan Nuwamban 2022, hukumar ICPC ta yi nasara a kotu inda alƙali ya samu wani jami'in hukumar tsaron farar hula ta (NSCDC) bayan an tuhume shi da laifin damfarar wata 'yar ƙasa N100,000, don ya taimaka ya samar mata aiki a hukumar.

Mun tuntuɓi daraktan wayar da kai da ilmantarwa a ICPC, Muhammad Ashiru Baba don jin ko me suke gani da wannan bincike na majalisar wakilan Najeriya? Jami'in dai ya ce ICPC na maraba da wannan yunƙuri.

''Abin da ya kamata hukumomi su yi shi ne su bi abin da doka ta ce game da ɗaukar ma'aikata, ta yadda za a tallata aiki, sannan mutane su nema, kuma a kira su a gana da su don sanin ko sun cika ƙa'ida kuma sun cancanta, ta yadda za a ɗauki waɗanda suka dace, in ji daraktan.

Sai dai a karo da dama, ba haka ce take faruwa ba a Najeriya.

A ciki har da ƙwace kuɗin da aka biyan don sayen wani gurbin aiki. "Yanzu duk mutumin da ya bayar da kuɗi don a ba shi aiki, to idan bincike ya biyo ta kansa ba za a mayar masa da kuɗin ba," a cewar Muhammad Baba.

"Mun yi gangamin wayar da kai, don sanar da 'yan Najeriya cewa su daina sayen aiki. Saboda haka daga yanzu muna gargaɗi duk wanda aka kawo masa aiki ya saya, ko mun kama wanda ya sayar masa da gurbin aikin, to shi wanda aka zaluntar ba za mu mayar masa da kuɗin ba''.

Gurgunta aikin gwamnati

"Domin duk wanda ya sa kuɗi ya sayi aiki, to tunaninsa shi ne yadda zai mayar da kudin ya kashe sannan ya samu riba, to don haka ba zai mayar da hankali wajen yin aikin da aka ɗauke shi ya yi ba", in ji Ashiru Baba.