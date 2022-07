An aiwatar da hukuncin kisa kan masu fafutuka hudu a Myanmar

Mintuna 58 da suka wuce

Wata kafar yada labarai mai suna Global News Light of Myanmar mallakin gwamnatin kasar ta ce an kashe muane hudun saboda an same su da laifukan da suka hada da bayar da umarni da yin shirye-shirye da kuma yin kulle-kullen aikata munanan laifukan ta'addanci.