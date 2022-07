Abin da ya sa wayoyinku ke zafi da yadda za ku magance matsalar

Shin kakan zauna ka yi tunanin me ya sa a yawan lokuta idan kana amfani da wayarka ta salula, kwatsam sai ka ji ta fara daukar zafi - watakila ko kana wasa da ita ko kuma kana karantu?

Saboda haka, me ya sa wayoyin salula ke rikidewa lokacin zafi kuma me ya kamata ku yi?

Idan ana yanayin zafi, injin waya kan rage sauri

Kamar yadda muke rasa samun sukuni lokacin yanayi na zafi, haka zai iya kasancewa ga injinan wayoyin salula, musamman ga wata na’ura da ke jikin wayar da kuma ke taimaka masa aiwatar da abin da ake so.

Ta kuma ce an kera kayan laturoni ne domin aiki a kan ma’aunin zafi na selshiyos 35.

Daga cikar cajin wayar salula zuwa karewarsa

"Baturan wayar salula kan rike caji sosai kuma an yi su ne domin aiki a yanayin zafi da bai wuce kima ba.

Yayin da suke kara zafi, da wahala suke samu su yi aiki yadda ya kamata,’’ in ji Dr Roz.

Konewar fuskar wayar salula

Abin da ya kamata ku yi domin wayarku ta yi sanyi

"A lokacin yanayi na zafi, idan kana cajin wayar ka, kana kara zafi ne. Idan wayarka ta dade a wuta, za ta yi zafi sosai,’’ in ji Dr Roz.

"Ajiye waya nesa da rana yana taimakawa sosai. Kar ka bar waya a cikin motarka, ka ajiye ta a inuwa yadda ya kamata. Idan so samu ne, ka sanya ta gaban fanka idan za ka iya.’’

"Idan ba ku amfani da na’urar bayar da intanet ta GPS, to ku kashe shi. Saboda an ce idan kun rage yawan manhajoji da kuke amfani da su, to hakan kuma zai rage yawan wuta da wayar ke aiki amfani da shi, kuma hakan zai rage yawan daukar zafi da waya za ta yi,’’ a cewar Dr Roz.