'Karbar na goro a hannun direbobin manyan mota a Najeriya ya zame mana masifa'

Sa'a 1 da ta wuce

Bello, wanda ya aiko da labarinsa kan yadda batun cin hanci ya yi ƙamari a Najeriya, ya ce ba a madafun ikon da ke can sama kawai ake cin hanci ba, “A ƙasa ma ƙananan jami’ai suna yin son ransu.”

Bello dai kan ɗauki kayan gwari ne ko dankalin Hausa ko shanu daga wasu jihohin arewa zuwa kudu a babbar mota, kuma ya ce yakan wuce shingayen bincike masu yawa wanda kowanne sai an tsayar da shi.

Ƴan zaman banza

“Su kuma waɗannan inda suke tsayawa gaba kaɗan ne da sojojin kuma su ma dole mu ba su kudi, in ba haka ba su yi wa rayuwarmu barazana.

Bello ya ce akwai wani lokaci da irin wadannan zauna gari banza suka tare su a kusa da shingen binciken sojoji don karbar na goro sai suka ba su haƙuri cewa sai wani jiƙon, “wallahi sai suka far mana da duka har suka karya yaron motata,” in ji shi.

“Ga hada go slow da suke yi ga kuma cin zarafin duk wanda bai ba su kudin ba, ba sa karbar duk wani uzuri daga wurin direba in har ka ce su yi haƙuri ba ka da kuɗi to kuwa za ka fuskanci wulaƙanci da tozarci, abin dai ba daɗin ji.