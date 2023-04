Yadda masu son muƙamin shugaban majalisa ke sayen ƙuri'un sanatoci - Ndume

Sa'a 1 da ta wuce

To sai dai wasu 'yan majalisun sun fara zargin cewa ana amfani da kuɗi wajen sayen bakin 'yan majalisun domin zaɓen wasu a matsayin shugabannin majalisun.

''Dandalin siyasarmu ya cika da irin waɗannan mutanen da suke ganin za su iya sayen komai suke so da kuɗi'' in ji Sanata Ndume.

'A yanzu har ƙuri'ar sanata ake saya'

Dan majalisar dattawan ya ce matakin ya kai a yanzu har ƙuri'ar sanata ma ana so a saya.

''Akwai sanatocin da suke bai wa 'yan majalisar dattawa kuɗi a kan suna so su nemi shugabancin majalisar'' In ji Ali Ndume.

Ali Ndume ya ce bayan kwarewa a majalisar, idan mutum yana da kuɗi to damar da yake da ita ta zama shugaban majalisar ta fi yawa.

'Kamun ƙafa da kuɗi a maimakon cancanta'

''A yanzu duk abinda kuɗi bai baka ba a Najeriya to sai in kuɗin ne ya gaza, kuma idan ka ƙara za ka samu'', in ji Ndume.