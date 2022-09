Ana ce-ce-kuce kan rataye wasu 'yan mata 'yan gida daya a Indiya

Mahaifiyar 'yan matan ta yi zargin cewa an yi wa 'ya'yanta fyade daga bisani aka kashe su

Mintuna 34 da suka wuce

'Yan uwan wadanda ake zargin sun yi ikirarin 'yan sanda sun kama 'ya'yansu ba tare da hujja ba, an kuma ci zarafinsu lokacin ana tsare da su, duk da cewa yawanci kananan yara ne.

Me iyayen 'yan matan ke cewa

'Yan uwan matan sun dasa ayar tambaya kan labarin da 'yan sandan suka bayar cewa suna mu'amala da 'yan matan. Maza uku a kan babur ne suka sace 'yan uwan masu shekara 17 da 15, in ji mahaifiyarsu, wadda ita kadai ce ta ga abin da ya faru.

"Da na yi kokarin binsu da gudu, sai daya daga cikinsu ya min gula a ciki. Sai na fadi kasa," in ji mahaifiyarsu, tana zubar da hawaye lokacin hira da BBC. A lokacin da ta mike tuni sun yi gaba, ko kurarsu ba ka gani.

Gidan mai daki biyu a Dalit, wanda a baya ake yi wa lakabi da ''gagara badau'', ya na kusa da wara katuwar gonar rake, kuma babu wuya an nemi mutum an rasa saboda kararen raken da suka mamaye wurin.

"Nan da nan mutane suka fara ihu, su na cewa 'ga su anan, ga su anan', in ji mahaifin ya na share hawaye, ''nan da nan muka sanar da 'yan sanda.''

''Ba sa zuwa ko ina ba tare da dan rakiya ba,'' in ji dan uwansu. Mahaifinsu ya kara da cewa; ''Su na da saukin kai, 'yan sanda na shaci fadi ne kawai kan abin da ba su san yadda ya faru ba.''

Daya daga iyayen mazan, da 'yan sanda sukai ikirarin an kama bayan an harbe shi a kafa lokacin da y yi yunkurin tserewa, ya yi ta faduwa ya na kuka a lokacin hira da BBC.

''Ina tare da 'yan sandan a cikin motarsu, amma sai suka sanya dana a wata motar ta daban. Amma 'yan sandan ba su ba ni damar ko yin magana da shi ba,'' in ji mahaifin kamar yadda ya zarga.

''Daga bisani na samu labarin an harbi da na a kafa. Ban san dalilin da ya sa aka harbe shi ba.

Amma ba wani guduwa da ya so yi, ya fa dawo daga aiki ne. Don me ya sa zai gudu, alhalin bai yi laifi ba.''

"Idan an same shi da laifi, a rataye shi, amma kafin nan ku yi bincike sahihi mana,'' in ji Baban mutumin, ya kara da cewa ya na ganin binciken gwamnati ne kadai zai warware matsalar.