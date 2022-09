Gayyatar Yariman Saudiyya zuwa jana'izar Sarauniya ta janyo ce-ce-ku-ce

Mintuna 46 da suka wuce

Ƙungiyar da ke matsa lamba mai suna Campaign Against the Arms Trade (CAAT) ta zargi Yariman da sarakunan yankn Gulf da yin amfani da mutuwar sarauniyar wajen ɓoye zarge-zargen da ake musu na take haƙƙoƙin bil adama.