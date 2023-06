Fargaba ta ƙaru kan yiwuwar ɓallewar yaƙin basasa a wata jihar Indiya

Sa'a 1 da ta wuce

An kassara harkokin rayuwa: yayin da dokar hana yawon dare ke ci gaba da aiki a mafi yawan gundumomin jihar 16; An rufe makarantu kuma an katse intanet.

"A cikin kwanaki biyu (lokacin da tashin hankali ya fara), an ƙona gidaje kuma an yi wa mutane rubdugu, an ƙona su, wasu kuma an azabtar da su. Manipur ba ta taba ganin irin wannan tashin hankali ba a tarihi."