Yadda na jefa kaina cikin katutun bashi wajen neman taimakon malamai

Mintuna 12 da suka wuce

Evarline Okello ta fashe da kuka a yayin da take bayyana mani katutun bashin da yake kanta na ɗaruruwan daloli bayan da ta biya wani pasto kuɗi domin ya yi mata addu'a.

Ms Okello ta ranci kuɗi daga wajen ƙawarta, wadda ta karɓi bashi a madadinta. An faɗa mata cewa addu'oin pasto ɗin suna da tasiri sosai ta yadda cikin mako guda za ta mayar da kuɗinta.

Sai dai hakan ba ta tabbata ba. A maimakon haka ma, lamura ne suka yi muni, in ji ta. Bashin da ƙawarta ta karɓa ya sake taruwa saboda rashin biyan ribar ta da ta hau kai. A yanzu ana binta fiye da $300 kuma ba ta ma san yadda za ta biya kudin ba. Ƙawarta ta daina yi mata magana kuma har yanzu ba ta aiki.

"Abubuwa sun dagule mata, na yanke ƙauna," in ji ta.

'Neman mafita daga malamai'

"Mutane na zaune cikin ƙunci," in ji Dr Gladys Nyachieo, wata malama a jami'ar Multimedia University da ke Kenya.

An yi ta gudanar da zanga-zanga a Kenya saboda tsadar rayuwa

Wannan ya sanya su neman taimakon malamai, in ji ta kuma mutane da dama a yanzu suna son su biya domin neman agajin bokaye da malamai ko da ya zama sai sun yi rancen kuɗi.

Dr Nyachieo ta kuma ce wani abu da ke kwaɗaitar da mutane neman bashi - saƙonnin tayin rance da ake hankaɗowa ƴan Kenya ta wayoyinsu na hannu. "Mutane suna nema kuma su samu kuɗin," in ji ta.

"Ya bani shawarar cewa akwai wani coci da za ka je a yi maka addu'a. Za ka bayar da sadaka, sai a yi maka addu'a, sai kuma ka samu aiki," in ji Mista Opili.

An fada masa ya riƙa bayar da sadaka duk ranar Lahadi tsawon wata uku, a jumulla kusan $180 ke nan.

Amma da ban samu aiki ba, sai Mr Opili ya fara shakkun cewa an yaudare shi.

"Na yi imani da Ubangiji," in ji shi. "Abin da kawai zan yi shi ne na ƙara yin taka tsan-tsan."

Pressured into giving

Ba kawai a Kenya bane mutane ke fama da katutun bashi saboda kawai suna neman taimakon malamai. Wata mata da take zuwa wani cocin Najeriya da ke Amurka ta ce ita da mai gidanta sun fuskanci matsi kan bayar da kuɗi - har da tsammanin su bayar da sadaka.

Ta ce masu ibada da pastocin da ke cocin da take zuwa na tsammanin ta basu sadakar kashi 10 cikin 100 na albashinta domin taimaka wa cocin da shugabancinsa a Najeriya.

An ƙayyade wa jagororin al'umma wani adadi da za su riƙa bayarwa duk wata, in ji ta, wanda ya matsa lamba kan masu ibada su bayar da sadaka. An faɗa wa mambobin cocin cewa za su samu tabarraki da shugaban pastocin da ke Najeriya.