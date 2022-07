Yadda mata ke fama da wariya a wurin aiki

Mintuna 49 da suka wuce

''Kasancewata mace ina ayyuka da dama da suka zama kamar al'ada a wurina wadanda ba ma a maganar wai a gode min don na yi su," in ji Maria daga Argentina, take bayani lokacin da aka nemi ta yi bayani kan yadda aikinta yake a ofis.

Amma kuma ta ce duk da haka aikin da take yi a kullum har zuwa yau duk da kara mata matsayi da aka yi, ya hada har da hada shayi da gahawa da dumama abinci da zuba wa shugaban nata abinci da kuma wanke kofi da kwanuka.

A Amurka mata sun fi samun kansu a yanayi na aikin da ba za a kara musu girma ba a wurin aiki, in ji Lise Vesterlund.

To a nan mun ji ta bakin wasu mata a sassan duniya a kan wannan yanayi na aiki.

Ki ki goge ofis! Ai ba zai yiwu ba

Wasu daga cikin irin wadannan ayyuka da ba a kara wa mutum girma, suna iya kasancewa na kaskanci in ji Rafat Salami, daga Najeriya.

To amma sai na ga kawai na fara aikin da goge tebur da sauran kayayyaki na ofis.''

Ita dai Rafat 'yar jarida ce da ke aiki a Abuja da ke aiki da gidan rediyon Muryar Najeriya (Voice of Nigeria).

Rafat ita ce karama cikin mata biyu da ke aiki a matsayin wakilai masu hada rahoto a gidan rediyon da take aiki.

A cikin ayyukan da take yi sai aka hada mata har da cewa ita ce za ta rika tsaftace ofishin.

''Sai na gyara na kuma tsaftace gidana kafin na tafi wurin aiki, kuma idan na je wurin aikin abu na farko da zan fara da shi shi ne na goge ofis din,'' in ji ta.

''Idan mace ta ki yarda ta yi wani aiki sai a ce mata tana da girman kai. Shi ya sa kika ki samun miji,'' in ji ta.

Wannan ya sa wani lokaci sai ki daga kafa ki ce ba kya so a dauke ki mai tsaurin kai.''

Rafat ta ce abu ne mai wuya mace ta iya kaucewa daga wasu ayyuka da ake dauka na mata ne kawai, a wasu wuraren, saboda haka ne a wani lokacin har take dafa wa mutane abinci.

To amma ta ce a wurin aiki yana da kyau ka ki yarda da yin irin wadannan ayyuka, wanda abin ta yi kenan a yanzu.

Yin shayi da gahawa

Ta ce, "Mahaifiyata tana aiki a wani babban kamfanin abinci. A lokacinta, abokanan aikinyta maza sai kawai su rika sa mata su yi musu shayi ko gahawa. Abu ne da aka dauka ba wata matsala ba ne, ya zama kamar wata al'ada kawai,'' in ji Nana.

Wannan ya sa take neman manyan mukamai a wurin aiki.

Nana ta ce akwai bukatar lalle a samu sauyi kodayake ta yarda cewa an samu sauyi idan aka kwatanta da zamanin mahaifiyarta.

Ana bukatar karni biyu kafin a daidaita bambancin

Malamar ta hada kai da wasu abokanta uku, suka rubuta littafi (mai suna The No Club: Putting a Stop to Women's Dead-End Work), wanda ke nuna wa mata yadda za su bijire wa yin wasu ayyuka da ake dangantawa da dama a duniya.