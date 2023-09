Sabuwar gardama ta kaure tsakanin PDP da APC kan hukuncin kotun zaɓe

Sai dai APC ta musanta, tana cewa ita ce ta buga hatiminta a jikin hukuncin bayan kotun ta bai wa kowa ce jam'iyya ainahin kwafin hukuncin ba tare da hatimin ba, don haka PDP zargi take yi irin na ganganci.

Kuma a ƙarshe ta ƙare da dąsa ayoyin tambaya a kan abubuwan da ta gani tattare da kundin, wanda ya sa take zargin cewa jam`iyyar APC ce ta yi uwa da makarbiya wajen tsara hukuncin yadda take so.