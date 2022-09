Me zai faru idan ba a warware rikicin APC da PDP nan kusa ba?

Sa'a 1 da ta wuce

Kuma za mu tabbatar sai mun kayar da su ta yadda babu bwani mai cikakken hankalin da zai sake tunanin hakan," in ji Lawal.

Nyesom Wike da rikicin PDP

Me masu sharhi kan siyasa ke ganin zai faru?

"Jam'iyyar ta koyi wani abu ne daga wancan yanayi kuma tana duba yadda za ta iya ɗinke ɓarakar da take da ita a yanzu," in ji Ige.

Ige ya ce an ɗan tayar da jijiyoyin wuya a lokacin da Abiola ya zaɓi Kingibe a matsayin mataimakinsa amma ƴan jam'iyyar ne suka yi aiki tare don samar da ƴan takarar.

Ya ce ita kuwa PDP, ya rage nata ta tsara dabarun warware matsalolin da take fama da su. Ige ya ce wannan duk siyasa ce, kuma jam'iyyar za ta yi ƙoƙarin warware rikicin idan dai har suna son yin nasara a zaɓen shugaban ƙasa na 2023.

Ige ya ce wani dalilin da zai hana Wike barin PDP kafin zaɓen shi ne ganin shi ke mara wa ɗan takarar gwamna na jam'iyyar PDP a jihar Rivers baya, kuma zai so ya yi nasara."

Don ba zai iya yi wa ɗan takarar gwamnan Ribas na PDP kamfe ba kuma a lokaci guda a gan ka kana yi wa ɗan takarar shugaban ƙsa na APC ko Labour kamfe, abin bai yi ma'ana ba," in ji Ige.

Ya ce daga yanzu zuwa watan Fabrairu lokaci mai dan tsawo kuma komai na iya faruwa, wanda a ƙarshe za su iya fitowa su ce matsalar cikin gida ce kuma an sasanta.

‘Wike ba irin mutumin da PDP za ta yi wasa da shi ba ne’

Wani mai sharhi kan siyasa kuma masanin tattalin arziki Sani Bala, ya ce idan ana so a ga yadda za ta kaya a zaɓen 2023, dole mutane su yi duba da ƙarfin jam'iyyun siyasa da mutanen da suka tsayar takara.

"Arewacin Najeriya na buƙatar kudanci, kudu ma na buƙatar arewa a siyasance, in ji Bala.

"Ka san cewa ita siyasa duk batun muradu ne, shi ya sa ma ake cewa a yi ta ba da gaba ba," in ji Bala.

Bala ya jaddada cewa idan dai har PDP na so ta ci zaɓe a 2023 to dole ta warware rikicin da ke tsakanin Wike da Atiku.

A ganin Bala, idan har waɗannan mutanen suka sauya sheƙa suka kuma taimaka wa jam'iyyar wajen cin zaɓe, to sai an yi yarjejeniya sun ga me jam'iyyar za ta ba su kafin aikata hakan.