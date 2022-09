Abin da ya faru a wajen naɗin Sarki Charles na Birtaniya

An sanar da Charles III a hukumance a matsayin Sarki a wani biki da aka yi mai cike da tarihi a Fadar St James da ke Landan.

Yayin bikin da aka yi a gargajiyance a safiyar ranar Asabar – wanda aka haska a kusan duka gidajen talabijin a karon farko – an yi kasa da tutoci da safe domin girmamawa ga marigayiya sarauniya – an kuma daga su yayin bikin domin nuna girmamawa da biyayya ga sabon Sarki.

Me ake nufi da sanarwar nadin Sarki?

Amma a wannan karon an dan samu karin lokaci tsakanin bikin nadin da aka yi a Fadar St James da kuma mutuwar Sarauniya Elizabeth II, wanda aka yi a tsakiyar birnin Landan kusa da Fadar Burkingham.

Su wane ne suka halarci bikin?

Tsofaffin Firaiministocin Birtaniya irin su Gordon Brown da David Cameron da Boris Johnson da kuma Theresa May wadda ta hadu da Sarauniya a wurare da yawa cikin shekaru masu dama – duk sun halarci taron.

Mataki na farko: Sanya wa Sarki suna

An raba kwamitin nada Sarki zuwa gida biyu, kuma Chrles ya fito ne cikin gida na biyu.

An yi hakan a gaban Yarima William da Firaiminista Liz Truss da shugaban cocin Ingila Justin Welby.

Mataki na biyu: Bayanin Sarki

Ya bayyana Camilla a matsayin Sarauniya consort, matar Sarki, “Ina alfahari da farin ciki da irin goyon bayan da matata ta ke bani,” in ji shi.

Me rantsuwar da Sarki Charles ya yi take nufi?

Saboda a Scottland an raba iko tsakanin coci da kuma kasa.

Mene ne ya faru a baranda?

Bayan an gama komi sai aka koma wajen fadar.

An yi taken kasa wanda a karshe aka ce “Allah ya kiyaye Sarki” a Turance “God Save the King” maimakon “Allah ya taimaki Sarauniya da aka fi shekaru sama da 70 ana fada.