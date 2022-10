Abin da 'yan Najeriya ke cewa game da kasafin kuɗin Buhari na ƙarshe

Kasafin kuɗin na shekara mai zuwa, an gabatar da shi ne ranar Juma'a a wani zaman haɗin gwiwar majalisar dattijai da ta wakilai kuma ana sa ran cewa sai gwamnati ta ciyo bashi na fiye da rabin kasafin kuɗin don cike giɓi.

Muhammadu Buhari ya ce an tsara ƙudurin kasafin kuɗin 2023 ne ta yadda zai yi ingantacciyar shimfiɗa da share hanya ga gwamnatin da za ta gaje shi.

An tsara kasafin kuɗin ne don ya tunkari wasu manyan matsaloli da ke addabar ƙasar tare da kafa harsashi ga gwamnatin da ke tafe.

Za dai a samo kuɗaɗen aiwatar da kasafin kuɗin ne ta hanyar sayar da wasu kadarorin gwamnati in ji shugaba Buhari, baya ga basukan da za ta ciwo.

Babban abin damuwa

"Saboda haka dole aka sa sai an ciyo bashi, mai ɗumbin yawa, kusan rabin abin da za a kashe a ƙasar na bashi ne.

To amma, in dai ana so ƙasa ta rayu dole sai an bi ta haka. Ran da aka samu buɗi (abu) ya yi kyau, sai a biya bashin a ɗora".