Kalubale shida ga yunkurin takarar Trump a wannan karon

Mintuna 51 da suka wuce

1. Abubuwan da ya yi a baya

'Yan jam'iyyar Republican ba za su manta da gazawarsa wajen soke gyaran fuskar da jam'iyyar Democrat ta yi a game da inshorar lafiya ba da kuma alkawuran da ya rika nanatawa cewa zai zuba jari a harkokin ababen more rayuwa wadanda bai cika ba. Sai kuma gazawar Mr Trump wajen shawo kan annobar korona, batun da zai jawo masa suka daga bangarori daban-daban.

2. Harin da aka kai a Majalisar Dokokin Amurka ranar 6 ga watan Janairu

3. Zai fuskanci shari'a

A halin da ake ciki tsohon shugaban kasar na Amurka yana kare kansa game da zargin tsoma baki wajen karkata sakamakon zabe a Georgia, da kuma zargin cewa ya sanya baki a wani yunkuri na zamba cikin aminci a harkokin kasuwancinsa a New York, da kuma zargin bata suna a wata shari'a da ta shafi cin zarafi, da kuma wani bincike da gwamnatin tarayya take yi masa kan rawar da ya taka a mamayar da magoya bayansa suka yi wa majalisar dokokin kasar da kuma yadda ya boye wasu bayanan sirri bayan saukarsa daga kujerar shugaban kasa.

4. Babban abokin hamayya

A yayin da aka soma yakin neman zaben fitar da gwani na dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar Republican shekaru takwas da suka gabata, Mr Trump ya fafata da gwamnan Florida wanda ake ganin ba zai yi nasara ba. An yi tsammanin shi ma Jeb Bush zai taka rawar gani, ko da yake daga karshe bai yi katabus ba.

Trump and DeSantis share a stage and a handshake

Idan Mr Trump yana so ya sake tsayawa takara a zaben 2024, watakila sai ya sake fafatawa da gwamnan Florida.

Gwamnan na Jihar Florida zai iya zama dan takarar da 'yan jam'iyyar wadanda ba sa so Mr Trump ya sake samun dama. Idan haka, masu kada kuri'a na jam'iyyar Republican tana da zabin hana Mr Trump tsayawa takara.

5. Rashin farin jini

Kwanaki kadan kafin Mr Trump ya kaddamar da takararsa ta shugaban kasa, wata kungiyar masu ra'ayin rikau ta fitar da jerin sakamakon kuri'a kan ra'ayin jama'a da ke nuna Mr Trump yana bayan Ron DeSantisa cikin masu iya yi wa Republican takara a jihohin Iowa da New Hampshire.

A jihar New Hampshire, kashi 30 na masu kada kuri'a ne kawai suka ce suna so Mr Trump ya sake tsayawa takarar shugaban kasa. Ko a can Florida masu goyon bayansa ba su zarta kashi 33 ba.