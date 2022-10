Su wane ne ke mulkin China a yanzu?

Ba wani sabon abu ba ne a ga an yi manyan sauye-sauye a cikin wnnan kwamiti bayan wa’adi ya kare, saboda haka a wannan karon ma sauyin bai zo da wani mamaki ba.

Yawancin mambobin kwamitin na yanzu da kusan a ce Shugaba Xi Jinping ne ya zabe su da kansa, sababbi ne in banda Zhao Leji da Wang Huning.

Da farkon farawa dai a iya cewa yanzu ba wata tababa, Xi Jinping shi ne har yanzu yake rike da iko kuma zai ci gaba da kasance a kan mulki tsawon iya lokacin da yake so idan dai ba wani tsautsayi ko dambarwar siyasa ba ce ta taso ta kawar da shi ba.

Duk da irin laifuka da kura-kurenta jam’iyyar Kwaminisanci ta China tana bugun kirji da cewa tana la’akari ne da kwarewa wajen bayar da mukami, to amma wannan naɗin kusan a ce ya saba da wannan magana.

Ko kuma idan har yana da wannan ilimi to sai a ce bai ba wa tattalin arzikin fifiko ba.

Mace ɗaya da ta taba kasancewa ita ce Madame Mao, a can baya, to amma ko a lokacin ma ba a hukumance take ciki ba.