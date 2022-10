Abin da Amurka za ta koya daga kasar da ta fi matasan 'yan majalisa a duniya

Mintuna 38 da suka wuce

Zaben rabin wa’adi da za a yi a wannan watan na Nuwamba da ke tafe zai sauya fasalin majalisun dokokin Amurkar, to amma duk da haka tsoffin mambobin za su ci gaba da kasance a ciki. Masana sun ce matsalar da ta janyo hakan ita ce ta tsari.

Norway it ace kasar da a duk duniya ta fi matasan ‘yan siyasa, kamar yadda bayanai suka nuna ( data published by the Inter-Parliamentary Union (IPU).