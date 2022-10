Ƴan bindiga sun kashe mutum tara a Zamfara

Sa'a 1 da ta wuce

A yankin Shinkafi ma, bayanai sun ce motoci sun kasa tashi daga garin zuwa Ƙauran Namoda kwana guda bayan an yi wa wata motar fasinja ruwan harsasai a kan hanya.

A garin Dan Sadau da kewaye, mutane ba sa iya zuwa gona ba tare da an musu fashin babur, ko an ɗauki mutum har sai an biya kuɗin fansa ba.