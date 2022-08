'Ban san inda mijina da 'yan uwana suke ba bayan barayin daji sun kai mana hari a Gummi'

Mintuna 43 da suka wuce

"Wallahi tashin hankali ne, barayi na koro mu daga Zugu mun ka zo Gummi. Gaskiya muna cikin matsiyacin hali domin ko abincin da za mu ci bamu da ballantana magani in 'yan uwanmu basu da lafiya. Yanzu haka wani bai da lafiya, sai dai mu yo bara domin mu ba shi magani."

"Gwamnan Zamfara Bello Matawalle ya umarce mu da mu kai agaji, sannan mu ga abin da ke faruwa. Kuma na je dukkan masarautu na Anka da Bukuyum da Gummi inda aka gwada min 'yan gudun hijirar da ke can kuma na yi musu jawabai."

Ko me gwamatin Zamfara ta ke yi game da matsalar tsaron da ta raba su da muhallansu?

Sen. Hassan Muhammad Nasiha: "Sha'ani na tsaro sha'ani ne na sirri. In Allah ya yarda, yadda ka ji sauran bangarora sun yi shiru, haka ma shi wannan bangaren ana nan ana daukar mai mataki in Allah ya so."