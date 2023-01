Yadda matan Afghanistan ke rayuwa cikin tsoro da fargaba

Mintuna 27 da suka wuce

Rayuwa ta yi wa kusan kowa kamun-kazar-kuku, sannan matan da suke kasar suna ganin an tauye musu `yancinsu- an takaita musu `yancin aiki, da na karatu da na walwalar cudanya, a karkashin dokokin da masu jagorantar kasa da suke da ra`ayin musulunci suka shimfida.

'Rayuwar yanke ƙauna'

Tun karbar mulkin Taliban abubuwa da dama sun shafi rayuwar mata daga dukkan bangarori na rayuwa, har da wata ma`aikaciyar agaji daga Badakhshan, daya daga yankunan kasar da suke can karkara kuma mafi fatara da talauci.

Sun kare kansu cewa sun ba da umarnin ne saboda wata mata da take aiki da irin wadannan kungiyoyi ta saba wa dokar suturta jiki, ba ta sa hijabi ko gyale ba.

Ana ganin haramcin a matsayin barazana ga ayyukan gaugawa na jinkai da ceton rayuka a kasar, da kuma take hakkokin da mata suke da su.

“Mun sadu da mutane daban-daban; za mu yi magana da mata, da maza, da yara, da tsofaffi,” in ji ma`aikaciyar agajin wacce a yanzun ba ta iya gudanar da aikinta.

Mutane su a kalla 124 ne suka riga mu gidan gaskiya sakamakon bugawar yanayi na sanyi, kamar yadda Ma`aikatar Tafiyar da Lamura na Bala`o`i ta bayyana, kuma an fi bukatar agaji a yanzun fiye da kowanne lokaci.

“Yanzun na gaji da zaman kashe wando. In yini ba wani aikin da na yi. Ba ma zan iya fita waje a tsanake ko hankalin kwance ba.”

“Da na fita, sai su tsayar da ni a wuraren binciken ababen hawa su ce in sa hijabi, da rufe fuskata da gashin kaina. Duk da ina sanye da hijabin da ya dace, sai sun dakatar da kai, su ba ka umarnin ka gyara hijabin”

`Ba abin da na iya yi`

Wata maidinka tufafi a Afganistan ta yi suna wajen dinke-dinke na gargajiya da na zamani. Matar wacce take cikin shekarunta 30 da haihuwa, ita kadai ce take kula da gida, da tallafa wa mijinta da `ya`yansu kafin Taliban ta umarce ta, ta rufe sana`arta.

“Ba ni da wani abin yi idan na tashi da safe; in yi sallah, in shirya abin karin kumallo da sharer gida,” in ji ta.