Wasu jami'an gwamnatin Najeriya na da hannu kan badakkalar naira tiriliyan 89 - Gudaji Kazaure

Mintuna 53 da suka wuce

"Gwiwa ta ba ta yi sanyi ba, hasali ma ina jiran lokacin da shugaban kasa zai umarce ni da in kama gwamnan babban bankin Najeriya in kulle, tare da wasu jami'an gwamantinsa da ke ma sa zagon kasa, su ma duka in cire su in bincike su."