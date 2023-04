Yaya dambarwar siyasa za ta wanye kan shugabancin majalisa ta 10 a Najeriya?

Sa'a 1 da ta wuce

“A dakata, shuwagabannin nan na jam’iyya, da shi wanda ya ci zaɓe(n shugaban ƙasa) a ba da dama. Su samu matsaya a kan me za a bai wa kowacce shiyya ta ƙasar nan. A yi haƙuri”.

Sai dai ga alama, ba lallai ne masu neman shugabancin majalisun tarayyar sun shirya yin haƙurin da APC take so su yi ba.

Su wane ne ke neman shugabancin majalisa ta 10?

Masu neman shugabancin majalisun tarayyar ƙasar sun fito ne daga dukkan ɓangarorin Najeriya na kudu da arewa, kuma akwai wakilcin manyan addinai guda biyu da ƙasar take martabawa.

A baya, an ga yadda dangantaka ta yi tsami tsakanin gwamnatin Jonathan da majalisar wakilai lokacin da 'yan majalisar suka yi gaban kansu wajen zaɓar Aminu Waziri Tambuwal don ya jagorance su.

Haka kuma an ga irin waccan takun-saƙa tsakanin ɓangaren zartarwa a wa’adin mulkin Shugaba Buhari na farko da majalisar dattijai, lokacin da sanatoci suka yi watsi da umarnin jam’iyyar APC suka zaɓi Bukola Saraki a matsayin shugabansu.

Ko ba komai "majalisa, gashin kanta take ci"!

Haka zalika, samun shugaban majalisa daga addini ɗaya da shugaban ƙasa a Najeriya, in ji su, ai ba wannan karo ne, farau ba.

Majalisar Dattijai

Sanata Abdulaziz Yari

A wani bidiyo da aka wallafa a shafin sada zumunta ranar 26 ga watan Maris, an ga Abdulaziz Yari lokacin wani jawabi ga 'ya'yan jam'iyyarsa ta APC, yana bayyana aniyarsa ta takarar shugaban majalisar dattijai.

Sanata Ali Ndume

"Na ɗaya, ina ɗaya daga cikin wa'yanda suka fi daɗewa a majalisar. Ga kuma cancantar da suke gani (ina da ita)," in ji shi.

"Ai ba yau aka fara irin wannan abin ba," in ji shi. "A wani lokaci, an yi mataimakin shugaban ƙasa daga Northwest Namadi Sambo, kuma an yi Tambuwal a zaman kakakin majalisa".