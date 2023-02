'Dukkanin gwamnoni na goyon bayan soke wa’adin daina amfani da tsofaffin kuɗi'

Sa'a 1 da ta wuce

''Ya kamata in ka kawo kuɗinka koda dubu biyar ne a canza maka su a take, in kuma ba haka ba, buƙatar da muka ce shi ne a bar waɗannan takardun kuɗin kala biyu su tafi har zuwa wani lokacin da babban bankin zai iya tanadar isassun takardun kuɗi,'' in ji gwamnan.