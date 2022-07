Yadda TikTok ke tunzura matasan Larabawa son kudi

Kakakin TikTok ya ce an sauke manhajar sama da biliyan 2 a duniya

Kodayake manhajar TikTok ba ita kadai ba ce hanyar samun kudinsa, to amma tana da muhimmanci sosai a wannan fanni a wurinsa.

Yadda ake yin wayoyi masu kyamara iri-iri da kuma manhajoji irin su Tik Tok, wadanda za ka iya yin siddabaru da hoto iri daban-daban, yadda kake so, kuma ka yada su.

Mai shekara 30, Mohamed, wanda dan Masar ne da ke zaune a Saudi Arabia, sa’ana ne, to amma yana samun kusan ninki 10 na abin da nake samu a lokacin ina dan-jarida a kasashen Larabawa.

‘’Za ka iya samun dala dubu 10 a wata daya ta hanyar Tik Tok, idan kana so.

Ya danganta ne ga yawan mabiyanka da kuma irin bidiyon da kake yi,’’ in ji wani fitacce a TikTok, Ismael Elabras.

Yayin da Ismael mai shekara 50, dan kasar Lebanon, wanda mai tasiri ne da fadi a ji a shafukan sada zumunta da muhawara, yake samun kudi ta hanyar sanya hotuna a TikTok, kamar Mohamed, to amma shi yana samun karin kudinsa ta wata hanyar daban.

Ya ce idan ya yi haka to zai iya samun sama da albashinsa na wata a cikin ‘yan kwanaki.

'‘Ka sayar da ilimi da kwarewar da kake da su domin samun kudi. Abu ne na cude-ni-in-cude-ka,’’ in ji shi.

To amma fa ba kullum ake kwana a gado ba.

Fada wa tarko

An daure wasu mata biyu ‘yan Masar masu sanya hotunan bidiyo a TikTok, a gidan yari, bayan da kotu ta same su da laifin safarar mutane.

Masu rajin kare hakkin dan-Adam sun ce an daure matan ne, a bisa irin kuntatawar da hukumomin Masar ke yi.

An daure 'yar Masar Mawada al-Adham mai sanya hotuna a TikTok shekara 6

Shimaa, ‘yar Moroko mai shekara 19, wadda fitacciya ce a shafukan sada zumunta da muhawara, ta ce ba ta samun kudi sosai daga hotunan bidiyo na kai tsaye da take sanyawa a TikTok.

Kodayake ta ki bayyana yawan kudin da take samu, ta ce ta fi samun kudi ta shafinta na YouTube, a kan na TikTok.

To amma a nan TikTok ya bambanta, domin ba ka bukatar miliyoyin mabiya kafin ka samu kudi.

Kuma idan kana daga cikin irin wadannan to kafin ka samu kudi kai tsaye daga TikTok, na bidiyon da kake sanyawa, sai ya kasance mutane akalla dubu 100 sun kalli bidiyon a cikin kwana 30.

Tarin mabiya matasa

To amma Ramy Assaf, mai bincike a fannin arzikin da ake samu ta harkokin intanet a Jami’ar Soas, da ke London (School of Oriental and African Studies Soas), ya ce galibi ana kambama yawan mutanen da ke samun kudi ta TikTok.