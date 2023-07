Yawan waɗanda ake bautarwa a Birtaniya ya ninka sosai

Mintuna 8 da suka wuce

An samu karuwar mutanen da ake sanya wa cikin sabon nau’in bautar zamani a Birtaniya, inda yawan ya ninka sama da kashi biyu na alkaluman da ake da su a shekarar da ta gabata.

A wani bincike da BBC ta yi ne ta gano cewa akwai mutane da dama wadanda ake ganin an sa su cikin wannan nau’in bauta, ko dai domin samun kudi ko kuma domin amfanin kai, a fannin kula da masu wasu larurori na lafiya ko kuma tsofaffi.

An samu bayanan ne daga wasu alkaluma da wata kungiya da ke yaki da lamarin, mai suna Unseen, ta bai wa BBC.

Wadanda suka gudanar da binciken sun ce a yanzu an fi samun mutanen da ake jefawa a wannan salon bautar zamani a wannan fannin.

Wata kungiya ta masu fafutukar kare ma’aikata daga bautarwa ko ci da gumi, a fadin Birtaniya (The Gangmasters and Labour Abuse Authority (GLAA)), ta bayyana cewa a yanzu akwai sama da mutum 300 da take gudanar da bincike a kan halin da suke ciki da ya danganci bautar.