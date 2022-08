United ta amince ta biya fan miliyan 70 don ɗaukar Casemiro daga Real

Mintuna 34 da suka wuce

Bayan an kasa cimma yarjejeniya ɗaukar Adrien Rabiot daga Juventus, United ta mayar da hankali kan Casemiro a yunƙurin da take yi na gyara matsalolin da take fuskanta a tsakiyar sabon mai horarwa Erik ten Hag.