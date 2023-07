Me ya sa matasan Koriya ba sa son shiga cikin jama'a?

"Abu ne baƙo da na gan ni a wajen kamun kifi amma kuma da daɗi bayan shafe tsawon lokaci a keɓe. Kamar ba da gaske ba, amma lallai ni ne am wurin. Ni ne a raye," a cewar Mista Yoo.

An ƙirƙiri waɗannan tallafin ne don "bai wa matasa damar cigaba da rayuwa a cikin jama'a," in ji Ministan Harkokin Iyali da Daidaito.

Mista Yoo yanzu na kula da wani kamfani da ke tallafa wa keɓantattun matasan mai suna Not Scary.

Matasa kusan 340,000 ne 'yan shekarun 19 zuwa 39 na ƙasar - ko kuma kashi 3 na wannan ajin - ana yi musu kallon keɓantattu masu gudun jama'a, in ji cibiyar Korea Institute for Health and Social Affairs mai kula da harkokin zamantakewa.