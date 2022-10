Fafutukar #MeToo bayan shekara biyar: Akwai abin da ya sauya?

Wasu masu fafutuka na cewa akwai kama tsakanin zanga-zangar da ake yi a Iran da fafutukar nan ta Me Too

"Muhawarar Me Too ba ita ce ta farko ba kan batun cin zarafin mata, kuma ba ita ce ta fara yaduwa kamar wutar daji ba, kuma a sassan duniya fafutukar ta haska aikin da aka dade ana yi amma a wani yanki na duniya", inji Farfesa karen Boyle, wadda ita ce shugabar cibiyar binciken jinsi kuma malamar Jami'ar Stathclyde.

Shin ya fafutukar ta samo asali?

Fafutukar "Me Too" ta samo asali ne yayin da Tarana Burke wata mai fafutuka wadda ta yi amfani da kalaman Me Too a 2006 domin jan hankulan jama'a kan matsalar muzgunawa mata.