Zargin cin naman mutane da bautar shaiɗan a zaɓen Brazil

Sa'a 1 da ta wuce

Zargin shaiɗanci da da cin naman ɗan Adam

A gefe guda kuma, kamfe ɗin Lula sun fito da wani bidiyo na Bolsonaro da ya yi hira da jaridar New Yrok Tmes, inda a ciki yake cewa ya kai ziyara wajen mazauna ƙasar da ake zargi suna dafa naman mutane kuma ma wai ya nemi ya gani.

A cewarsa a cikin hirar, idan yana so gani sai dai a ci naman da shi. "Zan ci," in ji shi. "Ba ni da wata idan na ci naman 'yan gargajiya." Amma ya ce muƙarrabansa ba sa son zuwa saboda haka shi ma bai je ba.

Kare dajin Amazon

Lalacewar dajin Amazon ta ƙaru a 'yan shekarun nan

"Lokacin gwamnatinka, an lalata dajin ninki biyu na abin da aka lalata a mulkina," a cewarsa.

Gaskiya ne dajin da aka lalata a shekara ukun farko na mulkin Bolsanaro bai kai na irin waɗannan shekarun ba na mulkin Lula - kusan girman murabba'in kilomita 34,000 kenan idan aka kwatanta da kilomita 71,000, a cewar hukumar National Institute for Space Research (Inpe).

Zargin rashawa da cin hanci

Shi kansa Lula an same shi da laifin hannu a cikin lamarin kuma aka ɗaure shi a gidan yari a 2017. An janye ɗaurin da aka yi masa a shekarar da ta gabata, abin da ya sa ya samu damar tsayawa a takarar.