Abin da ya sa ake yawan taƙaddama kan wajen da za a binne shugabannin Afirka

Sa'a 1 da ta wuce

An samu irin wannan lamari a Zimbabwe a 2019 lokacin da Robert Mugabe ya rasu shekara kusan biyu da suka wuce bayan ya shekara 37 a kan mulki - inda shugaba mai-ci Emmerson Mnangagwa ya kawo ƙarshen mulkin nasa tare da goyon bayan sojoji.

Bayan shafe makonni ana taƙaddama, iyalinsa sun yi nasara kuma an binne Mista Mugabe, jagora kuma gwarzo a Zimbabwe, a ƙauyensu ba tare da wani wakilin gwamnati ba.

A cewar iyalinsa, ya so a binne shi kusa da matarsa ba inda gwamnati ta tanada ba.

Daga gudun hijira zuwa girmamawa

Da farko an binne shi a Conakry, Guinea bayan ya shafe lokaci yana gudun hijira a can. Daga baya aka mayar da gawarsa Ghana. An yi masa jana'izar gwamnati a Accra sannan aka binne shi a ƙauyensu na Nkroful.