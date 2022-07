Matar da ke tunƙaho da gashin-bakinta

Yawancin mutanen da suka hadu da ita a Facebook ko kuma suka ganta a zahiri sukan tambaye ta dalilin da ya sa take barin gashin-bakin, har ma take ado da shi.

''Abin da nake gaya wa mutane kawai, shi ne, ina son abuna sosai,'' in ji ta.

Lokacin da aka fara annobar korona, ba na son sanya takunkumi kodayaushe saboda yana rufe min fuska,'' in ji ta.

"Yawanci ana gaya wa mata cewa bai kamata su bar gashi a fuskarsu ba, na shawartarsu da su je su biya a aske musu ko kuma a gyara musu shi yadda zai yi kyau kodayaushe,'' in ji ta.

To amma a 'yan shekarun nan mata da yawa sun yi watsi da wannan al'ada ta aske gashin da ke fitowa a wani sashe na fuskarsu, har ma alfahari suke yi da shi.

A shekara ta 2016, mai rajin kare 'yancin gyara jiki Harnaam Kaur ta kasance matashiyar mace ta farko a duniya da ta tsayar da gemu cikakke kamar namiji, in ji littafin tattara bajinta na duniya (Guinness World Records).

Mai fafutuka 'yar Birtaniya, Harnaam Kaur ta dade tana gwagwarmaya kan barin kowa ya yi adon jikinsa yadda yake so

Ta ce "Ni ba abin da ya dame ni ina rayuwata ne yadda nake so Idan da rai biyu gare ni, da watakila sai na bar wa wasu su yi daya rayuwar.''

An yi wa Shyja tiyata har sau shida a cikin shekara goma - daya an fitar mata wani kumburi ne a nononta, wata kuma an cire mata wani kari ne a mahaifarta.