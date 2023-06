Sojojin Rasha nawa aka kashe a yaƙin Ukraine?

Labarin sabbin ma'aikata biyu

Kusan watanni uku da fara yakin, an afka wa Sgt Loburets da wani karamin rukunin sojin Rashawa a wani kauye da ke arewacin Kharkiv inda aka kashe shi, in ji mahaifinsa.

An binne shi a makabartar "Alley of Heroes" a garinsa kuma an ba shi lambar girma ta 'Order of Courage' bayan mutuwarsa.

An yi masa afuwa aka sake shi a shekarar 2020. An sake gurfanar da shi a gaban kotu bisa tuhumarsa da laifin shan kwayoyi bayan shekara daya - bayan da aka kama shi da wani abokin tarayyansa suna dauke da 600g na haramtacciyar kwaya mai suna a-PVP.

'Karar da dakaru'

Amintaccen bayani

An fara wannan kidayar ne saboda ma'aikatan BBC na Rasha sun san cewa in ba haka ba ba za a taba samun ingantaccen bayanan mace-mace ba.

Labarin Anna

Anna ta shaida wa BBC cewa "Ina so in san yana raye ko ya mutu. Bayan haka, in ban da maganar da na yi da ku, ba ni da wani bayani." "Ina so in karɓi lambobin yabonsa, ko don in rika tunawa da shi - wannan mutum ne da nake kauna."