Abu shida da suka kamata ku sani kan sallar tahajjud

Wace rana ake fara tahajjud?

''Sallar tahajjud na nufin sallar da mutum ya yi bayan tashi daga barci cikin dare. Ta fi yin karfi ne a goman karshe na watan azumi saboda a lokacin ne ake samun daren Lailatul-Qadri, daren da ya fi wata dubu,'' in ji Malamin.

Raka'a nawa ne ake yi a sallar tahajjud?

Ko za a iya haɗa tahajjud da tarawi?

Malamin addinin musuluncin ya ce sallar tahajjud daban, sannan ita ma tarawihi daban take.

"Idan mutum ya yi tarawihi ya huta, sannan daga baya ya yi barci, sai ya farka ya yi alwala ya yi raka'a biyu, to ita ake nufi da tahajjud. Dukkansu salloli ne na nafila amma sun kunshi alheri mai yawa wanda Allah ne kaɗai ya san yawansa,'' in ji Malam.

"Idan mutum ya tashi tare da iyalansa cikin dare suka yi raka'a biyu, za a rubuta shi cikin masu ambaton Allah maza da yawa, sannan matansa kuwa a cikin waɗanda ke ambaton Allah a ɓangaren mata da yawa, su ko mata masu ambaton Allah da yawa, Allah ya tanadar musu gafara mai girma,'' in ji Malam.

A ina tahajjud ta samo asali?

Fitaccen Malami Dakta Jamilu Yusuf Zarewa, Babban Malami a Cibiyar Nazarin Shari'ar Musulunci a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, ya ce tahajjud ta samo asali ne a zamanin Annabi Muhammad S.A.W, inda ya fito ya yi sallah tare da jama'a a dare na farko da kuma dare na biyu na watan Ramadan.

"Amma a dare na uku ba a ga manzon Allah ya fito ba, ko da aka tambaye shi sai ya ce "baya son ya mayar da ita kamar ta farilla a kan mutane,'' in ji Malamin.

Ya ce batun sallar tahajjud a gida dai an jima ana yin ta tun farkon musulunci saboda Allah ma Ya ambace ta a cikin Al-Qur'ani mai girma.

Dole ne sai an karanta doguwar sura?

Shin mata za su iya yin ta a gida ko sai a masallaci?

Malamin addinin musuluncin ya ce abin da aka fi so a wurin mata shi ne su yi sallar a gida saboda hakan ya fi lada.

"Amma idan mace ta ga masallaci zai fi mata wajen yin sallar, to ya halasta ta je masallacin ta yi,'' in ji Malamin.

"Manzon Allah S.A.W. ya ce kada ku hana mata musulmai zuwa masallaci, don haka ya halasta idan ta fita taje masallaci domin yin sallah. Amma idan ta yi sallar a gida, to ya fi lada," in ji Malamin.