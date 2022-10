Eritrea na tilasta wa 'yan kasar shiga soja domin yakin Tigray

Sa'a 1 da ta wuce

An kafa shingayen bincike a kan manyan tituna kuma an fadada bincike a birane da kauyuka.

A makon da ya gabata ministan yada labarai na kasar Yemane Gebremeskel ya ce an kira wasu ‘yan kalilan daga cikin sojin ko-ta-kwana, yana mai musanta rahotannin cewa gaba dayan al’ummar kasar ne ake kokarin turawa yakin.

To amma kuma a iya cewa kafafen yada labarai ba su mayar da hankali sosai a kansa ba, saboda hukumomin Eritrea da Etiopia sun takaita tafiye-tafiye kuma kusan duk hanyoyin sadarwa da Tigray an katse su.

Gwamnatin Eritrea mai karfa-karfa ta shiga yakin inda take goyon bayan dakarun Ethiopia da ke yaki da kungiyar masu fafutukar neman ‘yancin Tigray (TPLF).

Jan hakali da Kalamai na sosa rai

To amma gwamnatin Eritrea ta kawace yankin jim kadan da fara yakin na baya-bayan nan a watan Nuwamba na 2020.

A ‘yan kwanakin da suka gabata an samu rahotannin fada a yankunan kan iyaka da dama wadanda suka hada da Adigrat, Rama, Shiraro da Zalambesa.

To amma ‘yan Eritrea da yawa suna bijire wa gayyatar da hukumo,min kasar suke yi musu na gayyatarsu shiga aikin sojin a baya-bayan nan, suna cewa ba sa so su mutu a yakin da suke ganin bai zama dole ba.

Hatta tsofaffi ma ba a bar sub a, ‘’ana tilasta musu zuwa yaki a yankuna da dama a yawancin lokaci, ana gudanar da aikin tilasta shiga sojin ba tare da wani tsari ba,’’ in ji wata kafa.

Y ace matar dan uwan nasa ta gudu da ‘ya’yanta zuwa kauyen iyayenta kuma yana fargabar cewa an tsare dan uwan nasa.

Haka kuma hukumomin na kin bayar da tikiti na musamman na sayayya a kanti domin sayen kayan ,masarufi kamar sukari da mai a farashi mai sauki har sai iyalai sun amsa kiran da ake musu na zuwa su shiga soji, in ji wani.

Buya cin amanar kasa ne

Ana kawo mutane ofishin hukumomin yankunansu inda ake gargadinsu da cewa duk wanda ya boye ‘ya’yansa ko miji ko kuma ya taimaka waw ani ya buya ko ya gudu to hakan daidai yake da cin amanar kasa, in ji wani da BBC ta tattauna da shi.

Wani dan Eritrea da ke zaune a Denmark ya ce yana jin tsoron rayuwar iyalansa a can gida.

Mutumin ya fi damuwa da ‘yar uwarsa mai shekara 23, wadda ya ce an tsare ta a wani sansanin soji da ke kusa da birnin Akurdet na yammacin kasar, bayan da aka kama ta tana kokarin tsallaka iyakar kasar.

Kungiyoyin kare hakkin dan-Adam sun ce, gwamnatin na gudanar da cibiyoyin tsare jama’a inda ake tsare mutane tsawon shekaru ba tare da an bi ka’ida ba.

Sun shiga soja. Ba abin da zan iya cewa said ai kawai in ce Allah Yak are dukkanin matasa.’’